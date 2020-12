REGGIO EMILIA – La Reggiana perde 1-0, in casa, contro una Reggina rimasta in dieci per l’espulsione di Stavropoulos. I calabresi giocano un gran primo tempo schiacciando i granata nella loro metà campo e creando almeno tre nitide palle gol che, solo grazie al talento di Cerofolini, non si trasformano in reti. Negato agli ospiti anche un rigore per un fallo di mano di Varone nel primo tempo.

Nel secondo tempo la Reggiana reagisce, ma non riesce ad impensierire più di tanto gli ospiti e i calabresi agguantano, meritatamente, il successo con un gol all’89’ di Nicola Bellomo. E’ la terza sconfitta nelle ultime quattro partite (seconda di fila in casa) per i granata e la settima a livello stagionale. Si tornerà a giocare a Pordenone (mercoledì) e a Pescara (4 gennaio al “Città del Tricolore”)