La nuova pista d’atletica sarà al Campovolo

REGGIO EMILIA – Un nuovo campo di atletica a Reggio Emilia. E’ quello previsto nel parco del Campovolo, di cui la giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilita’. Secondo l’analisi, infatti, sarebbe antieconomico ristrutturare l’attuale impianto dedicato alla disciplina sportiva, collocato nei pressi della piscina di via Melato.

L’investimento complessivo previsto e’ di 4,1 milioni di euro. Oltre alla pista (con otto corsie) saranno creati una tribuna da mille posti, un’area coperta per l’atletica indoor e altri servizi accessori tra cui: quattro spogliatoi, un’infermeria, magazzini e un locale ufficio, un piccolo punto ristoro e un’area parcheggio per gli atleti e per il pubblico. Il bando per i servizi di progettazione e direzione lavori sara’ pubblicato entro gennaio.

L’appalto dei lavori dovrebbe essere assegnato entro la fine del 2021 e il completamento degli stessi si prevede entro il primo semestre del 2023.

“L’impegno dell’amministrazione per un parco dello sport dara’ risposte a storiche discipline che da anni attendevano nuovi impianti e dotera’ l’area nord di un patrimonio di infrastrutture per l’educazione, lo sport e la socialita’ di cui beneficera’ l’intera citta’”, sottolinea il sindaco Luca Vecchi. In particolare, aggiunge, “la nuova pista di atletica sorgera’ in un luogo che ne permettera’ una fruizione piu’ ampia, con eventi sportivi a carattere regionale e nazionale” (Fonte Dire).