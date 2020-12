CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – In oratorio con la droga: giovane denunciato dai carabinieri. Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti l’accusa mossa al 19enne dai carabinieri della radiomobile di Castelnovo Monti che segnalano quali assuntori altri tre suoi amici.

Fermati per un controllo sabato pomeriggio nei pressi dell’oratorio di Castelnovo Monti, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti. Per tre di loro la detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico, mentre per il quarto giovane il possesso dello stupefacente è stato ricondotto ai fini di spaccio.

Questo dopo l’esito dell’esame sul suo cellulare dove sono stati individuati messaggi su WhatsApp che, sebbene dal contenuto criptico, sono stati ricondotti all’ attività di spaccio come peraltro confermato anche da uno dei giovani presenti che ha riferito di aver ricevuto poco prima del controllo la droga posseduta. Per i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti hanno denunciato un 19enne di Villa Minozzo a cui hanno sequestrato una dose di marjuana e il telefono cellulare per gli ulteriori spunti investigativi. Segnalati come assuntori alla Prefettura di Reggio Emilia tre suoi amici coetanei residenti nell’Appennino reggiano ai quali i militari hanno sequestrato una dozzina di grammi tra hascisc e marijuana.