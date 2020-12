Green Retail Park, Iren è partner di Green Pea

REGGIO EMILIA – Il Gruppo Iren è partner di Green Pea e ha contribuito in maniera fattiva, assieme ad altri prestigiosi marchi che fanno della sostenibilità uno dei valori fondanti del proprio business, alla realizzazione del primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto. Tanti i temi ed i valori che costituiscono il filo conduttore della presenza di Iren in Green Pea. Innanzi tutto l’energia: nello store di Iren Luce Gas e Servizi sarà possibile attivare Iren Green Energia Luce Verde, l’offerta 100% green a Km0.

Per la prima volta in Italia un operatore commerciale offrirà ai propri clienti la possibilità di scegliere l’impianto idroelettrico di provenienza dell’energia che verrà erogata nella propria casa. Si potrà scegliere fra gli impianti idroelettrici di Telessio o Rosone in Valle Orco, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, o di Pont Ventoux in Valle Susa. Inoltre, scegliendo Iren Green Energia Luce Verde entro il 30 aprile si può partecipare al concorso a premi Iren Green Experience, per vincere un’esperienza alla scoperta del mondo Iren: una visita guidata per due persone all’impianto idroelettrico di Iren Energia (con certificazione di provenienza dell’energia 100% green) scelto in fase di sottoscrizione, un percorso escursionistico guidato per scoprire l’ambiente che ospita la centrale e un pic-nic gourmet.