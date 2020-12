Gattatico, assembramento in strada: dieci giovani multati

GATTATICO (Reggio Emilia) – I carabinieri reggiani hanno sanzionato una decina di giovani tra i 16 e i 21 anni che, incuranti delle norme che vietano gli assembramenti per limitare la diffusione del covid, si sono incontrati in strada per una rimpatriata. E’ successo a Gattatico. I ragazzi, in prevalenza del paese, sono stati sanzionati con verbali di 400 euro a testa.

Secondo i carabinieri “dopo una prima fase di ‘comprensione’, con invito ai cittadini al rispetto delle norme, i controlli stanno rilevando l’inosservanza del rispetto delle regole”. Infatti “mantenere il distanziamento sociale e tenere sempre la mascherina, che in regione e’ obbligatorio, sta diventando sempre piu’ complicato”, riferisce l’Arma.