Furto in un negozio de I Petali, arrestato un 39enne

REGGIO EMILIA – Furto in un negozio nel centro commerciale I Petali. Un 39enne del Bangladesh è stato arrestato per furto pluriaggravato, dalla polizia, dopo che ieri aveva rubato 15 videogiochi per consolle playstation nell’esercizio commerciale per un valore complessivo di 1.097 euro. Lo straniero aveva nascosto la merce rubata in un borsone dotato di schermatura interna in modo da eludere le barriere anti taccheggio.