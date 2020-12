E’ morto il geometra Tiziano Catellani

REGGIO EMILIA – E’ morto all’età di 68 anni il geometra Tiziano Catellani. E’ spirato sabato mattina al Santa Maria Nuova dopo due settimane di ricovero. Ha vissuto per tutta la vita nella sua casa di via Wagner a Reggio Emilia. Ha lavorato come geometra alla Tecniconsul srl di via Gandhi.

Era andato in pensione tre anni fa. Da giovane giocava a pallacanestro e le sue grandi passioni erano i viaggi e la pittura. Lascia la moglie Maria e i nipoti. La camera ardente sarà aperta a partire da martedì pomeriggio, alle 14, al cimitero di Coviolo. Resterà aperta anche mercoledì mattina e le esequie si terrano alle 14 di mercoledì pomeriggio sempre a Coviolo.

La famiglia chiede di non mandare fiori, ma, eventualmente, di fare offerte all’arcispedale Santa Maria Nuova, Iban IT34Y0306902477100000046052.