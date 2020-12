REGGIO EMILIA – C’è solo l’imbarazzo della scelta nel regalare un cd per Natale, nonostante questa crisi: è sempre la migliore scelta, sia per il costo contenuto, sia perché è un oggetto che dura nel tempo. Purtroppo non ci sono più Lucio Battisti, Lucio Dalla ed Ennio Morricone ma sono su di loro le prime segnalazioni.

“Rarities” di Lucio Battisti è una raccolta di alcune perle dello straordinario artista, distribuite nel corso degli anni in singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. A quarant’anni dall’uscita è ripubblicato l’album “Dalla” di Lucio Dalla in un’edizione limitata rimasterizzata 40th anniversary accompagnato da un libretto con interviste e fotografie scattate a Bologna e ispirate al disco.

Foto 3 di 4







Sarebbe stato il 92° compleanno di Ennio Morricone e l’album “Morricone Segreto” è una raccolta con sette brani inediti, pezzi rari e dimenticati, versioni alternative recuperate negli archivi, chitarre fuzz, archi eterei, synth inquietanti e groove moderni. La scomparsa di Stefano D’Orazio dà un ulteriore significato al box “Le canzoni della nostra storia” dei Pooh che ripercorre in 4 cd di 72 grandi successi i cinque decenni di attività della band; la raccolta si apre con l’inedito provino “Meno male” di “Tanta voglia di lei” con testo differente da quello arci conosciuto.

Due grandi della musica italiana hanno compiuto gli anni in questo 2020. Mina ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno e ora ha fatto un regalo inaspettato con le prime due antologie “Cassiopea” e “Orione” del progetto “Italian songbook”; nelle 28 canzoni già edite ce ne sono altre cantate per la prima volta o riprese da lei, oltre a due brani finora inediti che chiudono le due tracklist.

I suoi 70 anni Renato Zero li festeggia con il progetto “Zerosettanta” di tre dischi di inediti usciti a settembre, ottobre e a novembre; la trilogia segue il filo della narrazione autobiografica identificabile come uno sguardo avido, attento e curioso sempre rivolto al futuro, a quello che sarà.

Un brano inedito di Ennio Morricone, una nuova “Ave Maria”, duetti con Alison Krauss e Cecilia Bartoli, una selezione toccante di canzoni legate dal filo rosso della fede da parte di Andrea Bocelli con “Believe” che lo hanno ispirato nel corso degli anni.

Ligabue è tornato con 7 brani inediti tra cui i singoli “La ragazza dei tuoi sogni” e “Volente o nolente” in duetto con Elisa nell’album “7”, e con la raccolta “77+7” con i 77 singoli che hanno fatto la sua storia, rimasterizzati quest’anno, per celebrare i 30 anni della sua carriera.

“In questa storia che è la mia” segna il ritorno di Claudio Baglioni con un concept album che disegna la parabola dell’amore, sia personale che universale, riflettendo sul modo nel quale questa forza travolga le nostre esistenze, rendendole esperienze uniche e sempre degne di essere vissute.

“D.O.C. deluxe edition” di Zucchero contiene tutti i brani dell’album “D.O.C.” più sei nuove canzoni, tra cui il singolo “September” cantato in duetto con Sting. “Non c’è” è il nuovo album di Edoardo Bennato con le due anime rock degli esordi e quella attuale dell’artista, senza bavaglio in cui canta le contraddizioni della società.

“Qui e adesso” di Massimo Ranieri rende onore ad alcune perle pubblicate negli anni settanta e tra gli inediti spiccano “Quando il sogno diventa inutile” di Charles Aznavour e “Mia ragione”.

“Colpa d’Alfredo R>Play Edition 40th“ di Vasco Rossi è con l’inedita copertina della sua foto con l’occhio nero e il volto tumefatto che nell’80 era stata utilizzata come retro. Tiziano Ferro si cimenta per la prima volta in cover con “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”.

“Qualcosa di nuovo” è il nuovo album di inediti di Max Pezzali con 12 brani con featuring da Tormento a GionnyScandal e a J-Ax. In questa panoramica non mancano donne come Fiorella Mannoia e Annalisa. “Padroni di niente” è il nuovo album di Fiorella Mannoia che pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”.

“Nuda” è il titolo dell’album di Annalisa in cui racconta la leggerezza, la riflessione più profonda e contiene le collaborazioni con Rkomi, J-Ax, Achille Lauro e Chadia Rodriguez. Fra i gruppi spiccano i Boomdabash con “Don’t worry Best of 2005-2020” dalle grandi hit come “Mambo salentino”, “Karaoke”, “Per un milione” e “Non ti dico no”, a tre inediti fra cui il singolo apripista “Don’t worry”.

Il nuovo album “Contatto” dei Negramaro non è una semplice playlist di canzoni, ma un concept album sul cambiamento simboleggiato dalla farfalla che incarna proprio l’evoluzione e il movimento. “Testa o croce 2020 edition” dei Modà comprende il loro ultimo album di inediti “Testa o croce” insieme a 4 nuovi brani.

“Note di viaggio capitolo 2 non vi succederà niente” è il secondo volume della raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni di Francesco Guccini re-interpretate anche da Zucchero, Mannoia, Emma e Roberto Vecchioni, Nannini, Mahmood. Fra le nuove leve c’è Irama con “Crepe” che spazia dal latin all’urban a elementi rock, e contiene “Mediterranea”, colonna sonora dell’estate 2020, già certificato doppio platino.

Ci sono anche Stera Ebbasta con “Famoso”, Achille Lauro con “1920” e Ghali con “Dna deluxe X”. Di sapore natalizio sono “Christmas” di Antonino contenente “O holy night” e “Have yourself a merry little christmas” con Emma, e “Canto di Natale” di Valerio Scanu contenente 12 brani fra cui “Silent night”, “White Christmas”,

Sul fronte internazionale “McCartney III” ritrova Paul McCartney che ha trasformato il momento dell’isolamento in un’istantanea personale di un artista senza tempo e in un momento unico della storia; “Power up” è il nuovo album degli AC/DC entrato direttamente al #1 nelle classifiche di 18 Paesi.

Infine fra le compilation c’è “Hit Italia” con 20 delle canzoni più forti del momento, l’ideale regalo di Natale con Ultimo, Fedez, Emma, Achille Lauro, Biagio Antonacci e Cesare Cremonini.