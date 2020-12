De Luca si vaccina contro il Covid, è pioggia di critiche

NAPOLI – “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. Così in un post su Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il presidente della giunta regionale si è sottoposto alla vaccinazione in una delle stanze dell’ospedale Cotugno di Napoli dove si è recato in mattinata mentre erano in corso le operazioni del Vax-Day. Al post, che si chiude proprio con l’hashtag VDay, è allegata una foto della somministrazione in corso.

“Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani delle Rsa”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla vaccinazione anti covid a cui nella mattinata si è sottoposto il governatore campano Vincenzo De Luca.

“La salute del presidente De Luca – rimarca il primo cittadino – viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa! Poi verrà, invece, il momento in cui tutti dovremmo vaccinarci e allora sara’ giusto che tutti diano l’esempio, a cominciare da chi ricopre incarichi pubblici ed istituzionali. Ora non tutti, purtroppo, possono ancora vaccinarsi, mentre De Luca appare come un privilegiato della casta arrogante che abusa strumentalmente, a fini di propaganda, del suo ruolo istituzionale. La sua dose – conclude de Magistris – viene purtroppo sottratta a chi opera in prima linea e rischia la vita ogni giorno”.

“Per esibizionismo il governatore De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo“. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini (fonte Dire).