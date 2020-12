Cyber truffa del Bimby: denunciato un 35enne

REGGIO EMILIA – Grazie al numero telefonico associato ad un annuncio trappola, una carta prepagata dove ricevere i soldi e la giusta dose di sfrontatezza, dalla provincia di Foggia un 35enne si è insediato nei siti di compravendita più cliccati piazzando annunci trattanti la vendita di Bimby. Le trattative correvano via telefono e, quando sulla carta prepagata veniva accreditato il corrispettivo dovuto, il gioco era fatto in quanto alla vendita non corrispondeva la spedizione del robot da cucina.

La vittima, un 52enne reggiano che voleva fare un regalo alla moglie, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce acquistando un bimby TM5 usato del valore di circa 480 euro che ha versato tramite bonifico, per poi scoprire di essere raggirato quando non ha ricevuto il robot da cucina acquistato. Quando ha capito di essere rimasto vittima di un raggiro l’uomo si è presentato ai carabinieri della stazione di Santa Croce sporgendo denuncia per truffa.

Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono e la mail associati all’inserzione per l’annuncio trappola e la carta prepagata dove erano stati versati i soldi, i militari sono risaliti al 35enne di Foggia che è stato denunciato per truffa.