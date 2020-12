Covid, oggi 553 decessi in Italia: tasso di positività scende al 9,2%

ROMA – Sono 553 i nuovi decessi a causa del coronavirus, in lieve calo rispetto ai 674 di ieri. Il numero totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 68.447. I nuovi positivi sono 16.308, sulla base di 176.185 tamponi. Il tasso di positività scende al 9,2%, in calo rispetto al 10% di ieri. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 160, portando il totale a 2.784 pazienti in rianimazione (-35 rispetto a ieri). Nei reparti ordinari ci sono invece 25.364 persone (-405) (fonte Dire).