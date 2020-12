Covid, l’Ausl: “Dopo 21 giorni non si è più infettivi”

REGGIO EMILIA – Chi e’ in isolamento da 21 giorni e da almeno tre non manifesta sintomi del covid non e’ piu’ contagioso e pertanto puo’ tornare alla normalita’. Lo ricorda l’Ausl di Reggio Emilia precisando che, in questi casi, non e’ previsto un tampone. L’azienda sanitaria si rivolge in particolare ai datori di lavoro che, secondo alcune segnalazioni, non avrebbero riammesso lavoratori i quali, pur sentendosi “bene”, risultavano comunque positivi trascorse tre settimane. “Il fatto che dopo 21 giorni non si e’ piu’ infettivi – dicono dall’Ausl – e’ stato ribadito dal ministero gia’ ad ottobre, sulla base di evidenze scientifiche che prima non si conoscevano”.