Covid, in 24 ore 10.872 casi in Italia: tasso di positività a 12,3%

REGGIO EMILIA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.872, con 87.889 tamponi effettuati, 415 i morti. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 15.104, su 137.420 tamponi, mentre le vittime erano state 352. Questi i dati forniti dal Ministero della salute e dalla protezione civile. Con il 12,3% sale la percentuale tra contagi e tamponi rispetto al 10,9% di ieri. Sono 2.731 le terapie intensive in Italia per il Covid, 12 in meno rispetto a ieri. Ammontano invece a 25.145 i ricoveri ordinari, 13 in meno nelle 24 ore (fonte Dire).