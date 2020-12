Corso Garibaldi, anziana derubata del portafoglio

REGGIO EMILIA – Due donne hanno rubato il portafoglio di una 87enne mentre era seduta su una panchina nel marciapiede fra via Guido da Castello e via Farini lungo corso Garibaldi. L’anziana è stata avvicinata da due donne che le hanno chiesto delle indicazioni stradali per il tabacchino più vicino. Una delle due, mentre l’altra distraeva l’87enne, ha rubato il portafoglio nella borsa che era appesa al braccio della dona. Poi si sono allontanate velocemente verso via Panciroli in direzione di piazzale Fiume. La squadra mobile, in queste ore, sta visionando le immagini della videosorveglianza cittadina per cercare di identificare le due giovani donne.