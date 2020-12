Coronavirus, nessun decesso e 139 nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Nessun decesso e 139 nuovi casi di Coronavirus, di cui 51 sintomatici, nella nostra provincia. Su 139 nuovi casi positivi, 90 sono riconducibili a focolai già noti, 49 classificati come sporadici. Di questi 129 sono in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in terapia non intensiva e 3 in terapia intensiva. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 21 e quelli in non intensiva scendono a 209.

Risalgono i contagi (e i ricoveri) Covid in Emilia-Romagna: sono 1.427 in piu’ rispetto a ieri (590 gli asintomatici) su un totale di 18.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e’ dunque del 7,8%. Calano pero’ i malati attuali, che a oggi sono 56.057 (-755): i guariti sono infatti ben 2.113 in piu’ rispetto a ieri.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 53.186 (-807), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 230 (+9 rispetto a ieri), 2.641 quelli negli altri reparti Covid (+43). E si registrano 69 nuovi decessi: quattro a Piacenza, tre in provincia di Parma, sei nel modenese, 21 in provincia di Bologna, cinque a Imola, nove nel ferrarese, 10 in provincia di Ravenna, quattro a Forli’-Cesena, sei nel riminese, oltre a un decesso di un uomo residente in altra regione.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.683. La situazione dei nuovi contagi nelle province vede Bologna con 241 nuovi casi, Ravenna (237) e Modena (190); a seguire Rimini (153), Reggio Emilia (139), Piacenza (124), Ferrara (121), Parma (92). Poi il territorio di Forli’ (56), quindi Cesena (47) e infine Imola (27). Tra i nuovi positivi 338 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 452 sono stati individuati all’interno di focolai gia’ noti. L’eta’ media dei nuovi positivi di oggi e’ 47,6 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono cosi’ distribuiti: 12 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (+1 rispetto a ieri), 21 a Reggio Emilia (+3 rispetto a ieri), 50 a Modena (-2), 46 a Bologna (invariato), 11 a Imola (invariato), 26 a Ferrara (+1 rispetto a ieri), 22 a Ravenna (+1 da ieri), 5 a Forli’ (+ 1 da ieri), 3 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (+3).

La ‘mappa’ dei casi per provincia da inizio epidemia: 15.358 a Piacenza (+124 rispetto a ieri, di cui 89 sintomatici), 12.899 a Parma (+92, di cui 60 sintomatici), 23.078 a Reggio Emilia (+139, di cui 51 sintomatici), 30.513 Modena (+190, di cui 147 sintomatici), 33.642 a Bologna (+241, di cui 120 sintomatici), 5.432 casi a Imola (+27, di cui 12 sintomatici), 8.978 a Ferrara (+121, di cui 34 sintomatici), 12.638 a Ravenna (+237, di cui 169 sintomatici), 5.917 a Forli’ (+56, di cui 49 sintomatici), 6.159 a Cesena (+47, di cui 32 sintomatici) e 14.782 a Rimini (+153, di cui 74 sintomatici).

I contagi Comune per Comune