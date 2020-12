Controlli in centro storico, sanzionate undici persone senza mascherina

REGGIO EMILIA – Undici persone sanzionate perché non indossavano la mascherina. Multato anche uno straniero perché, proveniente dal Comune di Milano, è stato sorpreso alla guida della sua auto in viale Piave insieme ad altre due persone. Dato che era già stato multato per una analoga contravvenzione è stato sanzionato con 1.066 euro di multa mentre gli altri due occupanti hanno ricevuto una multa da 533 euro l’uno. E’ il bilancio dei controlli in centro storico operati dai servizi interforze predisposti nel corso della settimana dal questore. Nel corso dell’attività sono state identificate 284 persone, controllati 73 veicoli e 12 esercizi commerciali e sono state verificate 28 autocertificazioni.