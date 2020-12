Compra pneumatici e alleggerisce il conto del venditore: denunciato

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Ha pubblicato una inserzione sul web per vendere due pneumatici per motociclo a un prezzo di 480 euro. E’ stato contattato da un sedicente acquirente che, oltre a mostrarsi molto interessato all’acquisto, si è detto disponibile a pagare immediatamente i due pneumatici. Allettato dalla possibilità di incassare subito il provento della vendita, l’inserzionista, un 51enne reggiano abitante a Quattro Castella, non ci ha pensato due volte e, dopo una breve trattativa portata avanti via WhatsApp, ha dato l’ok alla vendita.

Una richiesta avanzata dall’acquirente è stata relativa al metodo di pagamento concordato con la modalità della ricarica dell conto attraverso l’utilizzo di un Atm bancario. L’operazione era infatti possibile solo attraverso il bancomat inserendo un codice fornito dall’acquirente. In contatto telefonico con l’acquirente il 51enne, su indicazioni del truffatore, ha effettuato l’operazione, ma, anziché ritrovarsi l’accredito sul conto, lo ha visto alleggerito: l’operazione che aveva eseguito riguardava un bonifico a favore di una carta prepagata che aveva ricaricato per complessivi 480 euro.

A questo punto non ha ricevuto più alcuna indicazione dato che il falso acquirente aveva chiuso la conversazione e bloccato la vittima su WhatsApp. Quando ha capito di essere rimasta vittima di una truffa il 51enne si è rivolto ai carabinieri della stazione di Quattro Castella e ha sporto denuncia per truffa. I militari sono risaliti a un 25enne residente a Civitavecchia, con a carico specifici precedenti di polizia, che è stato denunciato per truffa.