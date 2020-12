Cashback, sette milioni di download per l’app IO

ROMA – Nella giornata di avvio del Programma Cashback, il traffico sull’app IO si conferma estremamente intenso per l’enorme volume di richieste e ripetute sollecitazioni da parte degli utenti sulla sezione Portafoglio. Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull’app IO, da oggi puo’ iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell’Extra Cashback di Natale.

Solo nella mattinata odierna, sono circa 400 mila le nuove iscrizioni al Cashback effettuate tramite l’app IO, senza contare le iscrizioni aggiuntive che provengono da altri canali resi disponibili da soggetti del settore dei pagamenti coinvolti nell’iniziativa. Il numero totale dei download dell’app IO ha superato i 7 milioni, di cui oltre 200 mila solo nelle prime ore di oggi. Raddoppiate rispetto a ieri mattina le richieste di caricamento di carte all’interno della sezione “Portafoglio”, con picchi di oltre 12.000 operazioni al secondo. Si tratta di nuovi numeri record per l’app IO, con un sovraccarico esponenziale sull’infrastruttura che continua a comportare alcuni rallentamenti nella fruizione della sezione Portafoglio dell’app. Lo comunica palazzo Chigi.

“PagoPA – insieme a SIA S.p.A., il partner tecnologico che gestisce la sezione Portafoglio – sta continuando a potenziare l’infrastruttura e ad effettuare interventi mirati, per consentire agli utenti che ancora non sono riusciti a completare il flusso di attivazione del Cashback, di farlo in tempi brevi. Nel frattempo, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app IO gia’ disponibile negli store online per tenere informati i cittadini sullo status di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria in corso nella sezione Portafoglio”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.