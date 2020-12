Cambio appalto magazzini Wfl di Rolo e Cavezzo: c’è l’accordo

REGGIO EMILIA – E’ stata raggiunta ieri sera, dopo due giorni di trattative tra la Filt Cgil di Reggio Emilia e la World Fashion Logistics, l’ipotesi di accordo per il cambio appalto in scadenza il 31.12.2020 dei magazzini di Rolo (Re) e Cavezzo (Mo) che operano in servizio al marchio Liu Jo. Dal 1 gennaio 2021 il soggetto che subentrerà nella gestione operativa dell’appalto sarà la HCLog soc coop.

Superate le difficoltà iniziali che hanno portato i lavoratori a scioperare per l’intero turno della giornata di ieri, l’accordo è stato raggiunto riuscendo in primo luogo a salvaguardare la base occupazionale dei due siti. I lavoratori a tempo indeterminato passano infatti da 91 a 115, con un aumento di 24 unità , e i 30 contratti a termine in scadenza al 31.12.2020 sono prorogati fino al 30 aprile 2021.

Si è ottenuta l’applicazione integrale del contratto merci e logistica e viene inserito un elemento economico che riconosce un benefit di quattro euro netti al giorno da marzo 2021, per diventare cinque euro dal gennaio 2022: di fatto, in un mese con ventidue giorni lavorativi, i lavoratori percepiranno fino ad 88 euro netti in più che diventeranno 110 a regime.

“Nonostante la fase pandemica che stiamo attraversando abbia reso tutto più complicato avevamo l’obiettivo di dare continuità occupazionale ai 145 lavoratori occupati nei due magazzini e di stabilizzare progressivamente la manodopera – spiega Marco Righi, segretario Fil Cgil Reggio Emilia – e l’abbiamo raggiunto. Anche se rimane un pezzo di discussione da fare nei prossimi mesi per determinare una prospettiva anche per i contratti prorogati a fine aprile. Abbiamo lavorato per migliorare concretamente la condizione di lavoro, sia sulla parte dei riconoscimenti economici sia sulla parte degli inquadramenti professionali. Obiettivi che sono stati riconosciuti e apprezzati dai lavoratori che questa mattina hanno approvato all’unanimità l’ipotesi di accordo”.

“Riconosciamo a WFL – conclude Righi – di avere compiuto degli sforzi in una fase molto difficile, per raggiungere un equilibrio sostenibile e favorire una positiva soluzione della vertenza”.