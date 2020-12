Borsa e investimenti, gli italiani preferiscono Amazon

REGGIO EMILIA – Mentre tra le 10 azioni quotate in Borsa preferite in Europa tiene testa su tutte Tesla, gli investitori italiani sembrano preferire altro. Sono le azioni Amazon a farla da padrone nel nostro Paese, ma non solo.

Un recente sondaggio di Invezz.com ha messo in luce le preferenze dei nostri connazionali in fatto di azioni. In Italia sembrano tutti impazziti per le azioni del famoso e-commerce di Jeff Bezos e per l’hi-tech made in USA.

Ai primi posti della classifica, subito dopo Amazon, compaiono infatti anche i nomi di molte delle big company statunitensi del mondo della tecnologia. In seconda posizione c’è, ad esempio, Microsoft seguita, poi, da AT&T. Rientrano nella classifica italiana delle azioni preferite anche Facebook e Verizon, ma anche Tesla che però non è al primo posto come in molte altre parti d’Europa.

Per trovare delle azioni italiane dobbiamo scorrere classifica e andare in fondo. Qui, al settimo posto, compare Unicredit. Anche Seipam in classifica, così come Alibaba e Apple.

Una top ten, quella italiana, diversa rispetto alle altre ma che ci dà un dato molto importante. Questa classifica dimostra un progressivo interessamento per le realtà quotate in Borsa e per gli investimenti. Una novità per noi italiani, che siamo sempre stati abbastanza scettici in merito agli investimenti dei risparmi che ora, invece, guardiamo con occhio favorevole.

Investire in Borsa potrebbe essere una nuova passione, ma attenzione: sarà necessario avere sempre un occhio attento, conoscenza della materia e il supporto di chi è parte attiva del settore da anni. Ecco che chi vuole investire dovrebbe prima leggere la guida di Affari Miei sulle migliori app per giocare in Borsa con lo smartphone, così da avere maggiore consapevolezza prima di cominciare. Le app in questione servono per indirizzare chi desidera compiere i suoi primi passi nel mondo degli investimenti.

Non solo. Si potrà anche fare un po’ di pratica con i conti demo delle app per investire così da simulare degli investimenti da replicare poi nella realtà.

Come spiegato nella guida, attenzione all’app da scegliere. Queste devono sempre essere sicure e regolamentate, oltre che veloci, funzionali e dotate di un buon servizio di assistenza tecnica.

Si tratta pur sempre di investimenti che, quindi, interessano il nostro capitale economico. Imparare a gestirlo e a investirlo è il primo, fondamentale passo verso l’autonomia economica che in tanti sperano di avere.