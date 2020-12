Anziana non trova un farmaco, ci pensano i carabinieri

FABBRICO (Reggio Emilia) – Una donna di Fabbrico, in casa con la figlia che non ha un’auto, si è accorta di aver terminato un farmaco indispensabile per la cura della sua patologia e ha chiesto aiuto ai carabinieri della locale stazione perché ieri, in giornata festiva, non riusciva a raggiungere una farmacia.

I militari sono andati a casa dell’anziana. Dopo averla tranquillizzata, hanno raggiunto la farmacia di turno nella vicina Novellara, recuperando il medicinale di prima necessità, per poi consegnarlo all’anziana.