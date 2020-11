Viale Simonazzi, sequestrata casa a luci rosse

REGGIO EMILIA – La polizia ha sequestrato oggi un appartamento di viale Simonazzi, in citta’, dove delle donne si prostituivano. Le indagini, condotte dalla squadra Mobile che ha eseguito una serie di appostamenti, sono partite da alcuni esposti di cittadini giunti in questura. A gestire la casa e le donne che vi lavoravano era un 28enne di origine spagnola. L’appartamento e’ stato sequestrato per violazione della legge Merlin sul favoreggiamento della prostituzione, ma anche “considerato che la promiscuita’ derivante dal via vai dei clienti nello stabile potesse fungere da veicolo di contagio da covid-19”.