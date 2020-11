Viale Allegri, accoltellato un 14enne: identificato l’aggressore

REGGIO EMILIA – Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato ieri sera, verso le 19, in viale Allegri, accanto ai giardini pubblici. Il ferito è uno studente che vive in città che è stato trasportato con una ferita alla schiena al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per essere medicato. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. L’aggressore, che è stato individuato dalla polizia è un coetaneo del 14enne ferito. L’aggressione, che è avvenuta davanti ad altri ragazzini, è dovuta una lite che è degenerata fra i due per motivi banali.