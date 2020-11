REGGIO EMILIA – Momenti concitati oggi, nel primo pomeriggio, in via Martiri di Cervarolo all’altezza della parrocchia di Sant’Anselmo. Nel parcheggio di fronte alla pizzeria Angy un uomo a torso nudo, in cura ai servizi psichiatrici, ha iniziato ad inveire e ad infastidire i passanti. Visto il suo atteggiamento aggressivo, sul posto sono arrivati alcune volanti della polizia che lo hanno ammanettato e poi lo hanno portato via. Non è la prima volta che l’uomo si rende protagonista di vicende del genere.

Foto 2 di 2