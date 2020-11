Via della Canalina, tre ragazze investite da un’auto: due sono gravi

REGGIO EMILIA – Tre ragazze sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi, in un incidente che è avvenuto ieri sera, verso le 18, in via della Canalina vicino alla caserma dei vigili del fuoco. Una Renault Captur si è fermata per fare passare le tre sulle strisce pedonali, ma quando le ragazze erano praticamente davanti alla macchina è arrivata una Kia Carnival guidata da un 43enne che ha tamponato la Captur facendola finire contro le tre giovani. Le ragazze, che hanno 27, 29 e 23 anni, sono cadute tutte a terra a parte una, che è stata colpita di striscio e ha riportato ferite lievi. Le altre due sono state ricoverate in gravi condizioni al Santa Maria Nuova.