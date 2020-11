Vende gommone nautico, ma è una truffa: denunciato

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Un 49enne napoletano è stato denunciato per truffa ai danni di un 55enne di Cavriago a cui ha venduto un gommone nautico per poi sparire nel nulla. La vittima, con l’intento di acquistare un gommone nautico, in settembre ha risposto ad un annuncio su una piattaforma relativo alla vendita di un gommone: un Joke boat-coaster 650, le cui caratteristiche corrispondevano alle sue esigenze, venduto al prezzo di 5.400 euro.

Dopo un primo contatto telefonico, seguito dalla trattativa su WhatsApp, la vittima si è detta intenzionata all’acquisto e ha provvisto, come richiesto dall’inserzionista per bloccare la vendita, a versare 100 euro di caparra. Inviati i soldi i contatti si sono affievoliti se non per ottenere, prima di non riuscire più a contattarlo, una generica indicazione di dove si trovasse il gommone: nel capoluogo rivierasco di Imperia.

Non riuscendo più a contattare il venditore la vittima è andata dai carabinieri della stazione di Cavriago e ha sporto denuncia per truffa. Dopo una serie di riscontri tra il numero telefonico associato all’inserzione esca e la carta prepagata dove era confluita la caparra, i carabinieri sono risaliti al 49enne napoletano.