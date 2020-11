REGGIO EMILIA – Uno spazio pubblico in memoria di Willy Monteiro Duarte. Lo propone Casa d’Altri, l’associazione che gestisce Binario49, che scrive: “Willy era uno di noi, anche noi avremmo difeso un amico, o anche uno sconosciuto, se minacciato da prepotenti e violenti. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre, senza mai dover pensare che forse “è meglio lasciar perdere” lasciando il campo sempre più sgombero ai prepotenti. Willy era come tanti ragazzi e ragazze che credono che le ingiustizie vadano affrontate e se necessario combattute con coraggio”.

Continuano i promotori dell’iniziativa: “La morte di Willy ci ha fortemente colpito e tra incredulità e impotenza abbiamo deciso che non potevamo restare in silenzio e lasciare solo passare del tempo, un tempo utile per lenire la ferita ma che rischia anche di allontanare la mamoria di quanto accaduto, così assieme al Consigliere Riccardo Ghidoni. Abbiamo richiesto l’intitolazione a Willy dello spazio verde adiacente a Binario49. Noi non vogliamo restare indifferenti, non voltiamo la testa davanti alla violenza”.

Il consigliere comunale Riccardo Ghidoni presenterà una mozione in consiglio comunale per richiedere l’intitolazione al Comune. Per sostenere la richiesta, inviare il proprio nome, cognome e numero di carta di identità all’indirizzo mail

inmemoriadiwilly@gmail.com.