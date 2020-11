Ue, Conte annuncia misure comuni per il Natale

ROMA – “Ottimo scambio di vedute oggi con Von de Leyen su Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid19 in occasione del periodo natalizio, un’azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit”. Così in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Domani autorizzeremo un nuovo contratto che ci permettera’ di acquistare 160 milioni di dosi del vaccino per il coronavirus prodotto da Moderna“. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una dichiarazione. Questo sarà il sesto contratto per l’acquisto di un potenziale vaccino e “stiamo lavorando per autorizzarne un altro” ha continuato Von Der Leyen.

“I vaccini verranno messi sul mercato solo se saranno sicuri ed efficaci” ha specificato la presidente della Commissione europea (fonte Dire).