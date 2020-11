Trump contesta, Biden a un passo dalla Casa Bianca

ROMA – Vantaggi di misura nei confronti di Donald Trump in più Stati danno a Joe Biden la possibilità di raggiungere oggi quota 270 “grandi elettori” e diventare così, nonostante le contestazioni e le proteste di piazza dei sostenitori del rivale politico, il quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti. Secondo dati aggiornati stamane, nella notte americana, Biden può contare su 253 “grandi elettori” a fronte dei 214 di Trump.

Ai vantaggi in Michigan (+1,4) e Wisconsin (+0,6), ridotti ma a conteggio quasi completato, si aggiungono quelli in Nevada e in Arizona. In attesa della conclusione dello spoglio in Pennsylvania, dove i voti per corrispondenza da scrutinare restano centinaia di migliaia, Biden sta poi recuperando in Georgia: dopo lo spoglio del 95 per cento delle preferenze, Trump è avanti di appena 23.000 voti.

Dall’Arizona al Michigan, nella serata ieri e nella notte si sono tenute e sono tuttora in corso manifestazioni di protesta di sostenitori del presidente uscente. In alcuni casi i dimostranti chiedono lo stop del conteggio, mentre in altri denunciano tentativi di sospendere le operazioni in modo illegittimo. Trump ha già annunciato ricorsi giudiziari, in particolare rispetto al voto in Pennsylvania. In questo Stato, che vale 20 “grandi elettori”, lo spoglio potrebbe concludersi domani (fonte Dire).