Trovare lavoro nel retail e nella logistica ai tempi del coronavirus

REGGIO EMILIA – Oltre ad aver rivoluzionato le abitudini d’acquisto e i comportamenti degli Italiani, la recente pandemia di coronavirus ha trasformato anche il mondo del lavoro.

Da un lato, alcuni settori sono stati pesantemente impattati dalla crisi generata dall’emergenza Covid. Si pensi, per esempio, all’intera filiera del leisure e dell’hospitality. Hotel, viaggi ed eventi stimano di chiudere il 2020 con perdite ingenti rispetto ai fatturati degli anni precedenti.

Dall’altro lato, ci sono comparti produttivi il cui giro d’affari è sensibilmente aumentato proprio a causa della pandemia in corso. È il caso del business dell’e-commerce e della grande distribuzione organizzata (Gdo), a cui afferiscono servizi come quello della logistica e del drink & food delivery.

I lavoratori alla ricerca di un impiego e le aziende intenzionate ad assumere personale in questi settori possono trovare un valido aiuto nell’agenzia del lavoro Jobtech.

Jobtech è un’agenzia di lavoro interinale 4.0, che offre posizioni in staff leasing e somministrazione. Dispone, inoltre, di database aggiornati con gli annunci di lavoro e di portali verticali focalizzati su specifiche aree di business. Tra questi, ci sono quello dedicato alla logistica per la ricerca di impiegati di magazzino, facchini, addetti al ritiro della merce e quello rivolto alla Gdo per la selezione di cassieri, commessi, responsabili delle vendite e così via.

La piattaforma funge pertanto da tramite tra la domanda e l’offerta. Le aziende avranno il vantaggio di affidare il processo di selezione del personale a recruiter esperti e qualificati, che si occuperanno anche della gestione degli aspetti contrattuali e salariali collegati all’inserimento delle nuove risorse. I lavoratori troveranno invece un valido supporto nella ricerca dell’impiego e un percorso appositamente studiato per le diverse professioni.

Jobtech è la prima agenzia di lavoro italiana totalmente digitale che mette in contatto la domanda e l’offerta nel settore della logistica e della Gdo. Questo, perché nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, trovare delle opportunità di lavoro è ancora possibile. L’emergenza sanitaria ha colto tutti alla sprovvista. Ciononostante, le posizioni aperte non mancano: la cosa importante è avvalersi dell’esperienza e della conoscenza del mercato del lavoro di selezionatori specializzati.