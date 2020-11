Spaccio di cocaina, arrestato un 35enne

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Un 35enne residente a Bosco di Scandiano è stato arrestato ieri mattina, per detenzione ai fini di spaccio, dopo che a casa sua, nel corso di una perquisizione, i carabinieri hanno trovato un etto di cocaina e 7mila euro in contanti. I carabinieri di Castelnovo Monti sono andati nel suo domicilio e lo hanno visto all’esterno mentre si dirigeva verso un furgone Fiat Ducato di sua proprietà. I militari hanno iniziato la perquisizione, che è stata estesa anche al mezzo e ad altri due veicoli utilizzati dal 35enne.

Addosso all’uomo hanno trovato la somma di circa 6.500 euro in banconote di vario taglio ed un iPhone. A casa, sotto il letto, sono stati rinvenuti altri 8 smartphone, circa 400 euro in contanti, ma, soprattutto, un’agenda manoscritta con nomi e cifre di denaro, nonché svariate bustine in cellophane per il confezionamento. All’interno del furgone Fiat Ducato, esattamente nel vano porto oggetti della portiera lato conducente, è stato trovato un involucro con 34 grammi circa di cocaina, mentre all’interno dell’abitacolo della Fiat Panda parcheggiata accanto al furgone è stato trovato un altro involucro in cellophane contenente oltre 60 grammi di cocaina.