S. Ilario, infortunio sul lavoro alla Grissin Bon

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Un operaio di 54 anni residente a Reggio Emilia è rimasto ferito questa mattina in un infortunio sul lavoro che si è verificato nello stabilimento della Grissin Bon di via Pacinotti a S. Ilario.

Sul posto i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro. L’uomo stava cercando di far ripartire un nastro trasportatore che si era bloccato ed è stato colpito alla testa, per cause ancora al vaglio della Medicina del lavoro, da un altro nastro vicino in movimento. Sul posto i sanitari della Croce Arancione di Montecchio che hanno portato l’uomo al Santa Maria Nuova. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.