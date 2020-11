S. Ilario, grave infortunio sul lavoro alla Bibo Italia

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Grave infortunio sul lavoro alla Bibo Italia Spa di S. Ilario. Ieri, verso le 20.30, un lavoratore si è infortunato gravemente alla mano sinistra mentre stava lavorando su una macchina da poco assemblata.

Scrive la Filctem Cgil: “Subito i colleghi di lavoro hanno sospeso le loro attività lavorative e lunedì valuteranno se dare seguito all’azione di protesta con altre iniziative. Dalle informazioni ricevute, il lavoratore giunto al pronto soccorso di Reggio Emilia è stato immediatamente trasferito al reparto chirurgia dove è stato operato d’urgenza durante la notte”.

Aggiunge il sindacato: “Sull’infortunio sarà aperta una verifica da parte delle autorità competenti per determinare la regolarità degli impianti e se tutte le misure di sicurezza siano state adottate con diligenza, tuttavia, come accade sempre in questi casi, esiste un’oggettività che anticipa l’esito di qualsiasi indagine ed è il fatto che se le misure di sicurezza e le procedure adottate fossero adeguate ad evitare gli infortuni, allora quegli infortuni non avverrebbero”.