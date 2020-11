Rubiera, a fuoco il capannone della ex Giorgi Casa

RUBIERA (Reggio Emilia) – A fuoco il capannone della ex Giorgi Casa di Rubiera in via Torino. Le fiamme sono divampate ieri sera poco prima delle 23. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato l’’incendio che ha interessato una parte del capannone al cui interno non c’era nessuno. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato eseguito un primo sopralluogo tecnico in conseguenza del quale non sono state accertate le esatte cause dell’incendio le cui origini sono al vaglio. I danni sono in corso di quantificazione. Il capannone è in mano al tribunale dopo il fallimento della SA.GI. Immobiliare srl di Rimini, proprietaria dello stabile ed è da tempo rifugio di sbandati.