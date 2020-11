REGGIO EMILIA – Rissa in via Secchi: cinque persone denunciate. E’ successo ieri sera, poco dopo le 22, quando la polizia è intervenuta nei pressi del King Pizza Kebab dove cinque persone si stavano picchiando. Le pattuglie sono arrivate subito perché erano già in zona per i controlli anti covid. Gli agenti sono riusciti a sedare la lite in cui erano stati coinvolti alcuni avventori del locale, il proprietario e i dipendenti del locale.

Grazie alle telecamere presenti in zona hanno potuto appurare che l’alterco, avvenuto per motivi che sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto i dipendenti del locale e altri due giovani. Questi ultimi sono stati sanzionati per il mancato utilizzo delle mascherine e per non aver rispettato il divieto di circolazione dopo le 22 imposto dal Dpcm. I cinque sono stati tutti denunciati per rissa.

Nel corso dei controlli, ieri sera, sono state multate in tutto sei persone per il mancato utilizzo della mascherina.