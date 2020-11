Reggiana, sono ancora 15 i giocatori positivi al Coronavirus

REGGIO EMILIA – La Reggiana comunica che, in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli giunti nella mattinata di oggi, restano ancora presenti all’interno del gruppo squadra 15 casi di positività al Covid-19: la situazione coinvolge attualmente 12 calciatori e 3 componenti dello staff. Nelle prossime ore saranno svolti nuovi esami di controllo nel pieno rispetto delle normative del Ministero della Sanità e della Figc.

Al momento dunque su 29 giocatori tesserati ce ne sono 17 che potrebbero scendere in campo contro il Venezia domenica alle 17 al Città del Tricolore. Quindi il match si può giocare dato che servono 13 giocatori. Resta poi da capire in quali condizioni mentali e fisiche potranno giocare dopo tutto quello che è successo in questi giorni.

Intanto si apprende che, per quel che riguarda la partita Salernitana-Reggiana, il giudice sportivo si è preso ulteriore tempo per valutare la situazione. La Reggiana rischia di perdere la partita a tavolino 3-0 per non essersi presentata in campo perché falcidiata dal Covid.