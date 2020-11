Reggiana, il giudice sportivo ha deciso: assegnata la vittoria a tavolino alla Salernitana

REGGIO EMILIA – Il giudice sportivo Emilio Battaglia finalmente ha deciso e ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 alla Salernitana per il match che si sarebbe dovuto giocare all’Arechi lo scorso 31 ottobre. I granata, come si ricorderà, non avevano materialmente potuto scendere in campo perché avevano la squadra letteralmente decimata dal Coronavirus. La Reggiana aveva già sfruttato contro il Cittadella il bonus per richiedere il rinvio della gara, utilizzabile solo una volta in tutto il campionato. Non c’è stata, almeno, la penalizzazione in classifica per i granata di un punto.