Realco-Sigma, Donatella Prampolini confermata presidente

REGGIO EMILIA – Donatella Prampolini è stata confermata alla presidenza di Realco-Sigma, la storica cooperativa reggiana tra dettaglianti attiva da oltre 60 anni. La conferma di Donatella Prampolini è giunta a conclusione di un triennio che ha registrato una rilevante crescita di Realco-Sigma, che chiuderà il 2020 con un fatturato senza precedenti: 350 milioni di euro, con una crescita superiore al 15% in un anno.

“Un risultato – sottolinea Donatella Prampolini, che sarà affiancata alla vicepresidenza da Paolo Diegoli, anch’egli riconfermato – che è frutto, innanzitutto, dei rilevanti investimenti messi in atto in questi anni (oltre 30 milioni in tre anni, destinati in prevalenza al rafforzamento della rete di vendita, con nuove aperture ed importanti ristrutturazioni) e, contemporaneamente, del rafforzamento di quella multicanalità che ci consente di essere presenti tanto nelle medie e grandi superfici quanto nei negozi di prossimità con insegne (Sigma per supermercati e negozi di vicinato, Ecu ed Economy per i discount) che corrispondono ai diversi bisogni dei consumatori”.

“Una rete costituita da oltre 200 punti di vendita – prosegue la presidente di Realco-Sigma – che anche in questa drammatica fase segnata dalla pandemia ha evidenziato tutto il suo valore sociale, sia in termini di differenziate opportunità di acquisto che di presenza fisica e di presidio di aree (quartieri e paesi) in cui c’era e c’è costantemente più bisogno di quella prossimità che si è rivelata addirittura indispensabile proprio in fase pandemica”.

Imprenditrice, vicepresidente nazionale di Confcommercio, membro del Consiglio di presidenza del Cnel, Donatella Prampolini è anche presidente nazionale di D.IT – Distribuzione Italiana (SIGMA/COAL/SISA), la catena all’interno della quale la rete rappresentata dalla reggiana Realco ha ulteriormente consolidato la propria leadership in Emilia, con un volume di vendite complessivo prossimo ai 600 milioni e più di 2.500 dipendenti, presenti anche in Toscana, Liguria, Veneto e Lombardia.

Il futuro della Realco-Sigma – come è emerso dall’assemblea dei soci realizzata on-line – parla di nuovi obiettivi di crescita legati al rafforzamento della multicanalità, all’ammodernamento di parte dei punti vendita legati al gruppo, all’ulteriore differenziazione di prodotti e servizi che assicurino nuove possibilità di risparmio e opportunità d’acquisto differenziate, ma anche a nuove economie di scala che si realizzeranno nel rapporto con il mondo della produzione.

“Su questo versante – sottolinea Donatella Prampolini, che nella sua veste di presidente Sigma ha promosso questa nuova realtà – è in fase di decollo la nuova grande centrale d’acquisto denominata Forum, all’interno della quale, insieme a Sigma, sono presenti Despar Italia, il Gruppo C3, e il Gruppo CRAI”. “Si tratta di una realtà, conclude Donatella Prampolini – che rappresenta una quota di mercato nazionale pari al 9%, e da qui deriveranno economie, nella fase d’acquisto dall’industria di marca, che potremo trasferire sul consumatore, apportando ulteriori benefici economici all’atto finale di acquisto”.