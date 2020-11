Quattro Castella, moto fuori strada: grave un 65enne

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Grave incidente stradale oggi, poco prima delle 13, a Bergonzano di Quattro Castella. Un motociclista di 65 anni di Reggio Emilia, stava percorrendo la via Matildica diretto verso Quattro Castella quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, ha perso il controllo della sua Bmw ed è finito fuori strada precipitando in una scarpata. L’uomo è stato elitrasportato al Maggiore di Parma in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.