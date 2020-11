Pistola mitragliatrice trovata in un terreno agricolo

REGGIO EMILIA – Pistola mitragliatrice del secondo conflitto mondiale trovata in un terreno agricolo di San Rigo di proprietà di una 88enne reggiana. L’altra mattina il dipendente di un’azienda agricola, mentre effettuava lavori di scavi sul terreno, ha trovato una MP40, in pessimo stato di conservazione, risalente al secondo conflitto, con 5 caricatori vuoti.

Si tratta in sintesi di una pistola mitragliatrice a canna lunga (la canna era spezzata e vicino all’arma) chiamata MP 40 (abbreviazione del tedesco Maschinenpistole 1940, in italiano “pistola mitragliatrice 1940”) impropriamente soprannominata Schmeisser, sviluppata e prodotta in massicce quantità durante la seconda guerra mondiale dalla Germania.

L’arma ebbe una notevole influenza sullo sviluppo delle pistole mitragliatrici durante il conflitto, sia per le modalità di produzione all’epoca avveniristiche, sia per l’architettura generale che fissò lo standard della sua categoria. Il mitra rinvenuto nelle campagne della frazione San Rigo, non censito in banca dati, è stato sequestrato dai carabinieri per gli eventuali successivi accertamenti tecnici e balistici.