Minaccia il fratello con una mazza da baseball: denunciato

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Dopo una lite ha inseguito in auto il fratello, in fuga sul suo mezzo, lo ha raggiunto e lo ha minacciato con una mazza da baseball. La vittima, un 46enne abitante a Novellara, impaurito per l’accaduto è riuscito a fuggire raggiungendo gli uffici della caserma dei carabinieri della stazione locale per chiedere aiuto. I militari hanno rintracciato l’aggressore che, una volta fermato, è stato effettivamente trovato in possesso della mazza utilizzata per minacciare il fratello. E’ successo l’altro pomeriggio nel centro abitato di Novellara. Ad essere denunciato, per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, un 55enne reggiano residente a Rio Saliceto. All’uomo i carabinieri di Novellara hanno sequestrato la mazza da baseball.