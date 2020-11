Maltempo, mercoledì neve anche in pianura

REGGIO EMILIA – Neve in arrivo in pianura. E’ prevista per mercoledì. I reggiani dovrebbero svegliarsi con i fiocchi di neve che imbiancheranno tutto il paesaggio. La precipitazione nevosa sarà più intensa tra la notte e il mattino. E’ poi prevista una nuova intensificazione in serata e per tutta la notte successiva fino al mattino di giovedì. Sono previsti 10-20 centimetri di neve in pianura.