L’assessore Daniele Marchi positivo al Coronavirus

REGGIO EMILIA – L’assessore Daniele Marchi è positivo al Coronavirus. Lo annuncia lui stesso sulla sua pagina Facebook scrivendo: “Un po’ di febbre e ho fatto tampone. Positivo. Ora quarantena, pazienza, riposo e le cure della mia infermiera personale. Ero sicuro di essere stato prudente e attento, ma evidentemente non abbastanza. Con questo virus non dobbiamo mai abbassare la guardia: mascherina, distanziamento e laviamo spesso le mani. Un pensiero a tutti i malati a casa, in ospedale, in struttura e un grazie a chi si sta prendendo cura di… noi”.