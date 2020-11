REGGIO EMILIA – Il mondo dentro la pandemia sarà al centro del sesto corso di geopolitica promosso da Luc (Libera Università Crostolo), Lup (Libera Università Popolare) e Boorea e realizzato in collaborazione con Limes. Quattro incontri in modalità Webinar che inizieranno il prossimo 11 novembre per cercare di capire cosa e quanto la diffusione del Virus stia determinando sul piano geopolitico ma anche come questo condizioni il ruolo della politica che dovrebbe cogliere proprio nella crisi “la possibilità del riscatto”.

Un percorso che grazie all’aiuto di relatori di prestigio e competenza propone l’analisi e la decifrazione delle cause alla base della forte instabilità geopolitica mondiale.

Si parte dall’”America che sarà”, mercoledì 11 novembre (ore 17.30 – 19) con il giornalista Dario Fabbri, consigliere scientifico e coordinatore per l’America di Limes. Dopo le elezioni presidenziali, cosa dobbiamo aspettarci dagli Stati Uniti? Quale traiettoria seguirà la superpotenza?

La filosofa Donatella Di Cesare venerdì 13 novembre interverrà affrontando la questione su come la pandemia stia già cambiando la nostra esistenza e quali potranno essere gli effetti politici nel futuro. Dal dominio della paura al contagio del complotto, dalla distanza imposta al controllo digitale, i temi sul tavolo saranno davvero molteplici sull’evento epocale che ha già segnato il XXI secolo.

Il grande gioco del Medioriente, lunedì 23 novembre è il titolo del Webinar condotto da Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies e direttore della ricerca per il Medio Oriente al Centro militare di studi strategici, per incamminarsi verso la difficile interpretazione dello scenario mediorientale in cui le potenze si scontrano per l’egemonia. Lunedì 30 novembre il direttore di Limes Lucio Caracciolo chiuderà questa sesta edizione del corso di geopolitica focalizzando l’attenzione sul nostro paese inserito nel contesto Mediterraneo anch’esso alle prese con i rebus epocali posti dalla pandemia.

Contributo di partecipazione ai 4 webinar su piattaforma Click Meeting, 12 euro. E’ possibile iscriversi sino a martedì 10 novembre inviando una mail a info@liberauniversitacrostolo.it, allegando il pagamento tramite bonifico bancario. L’iscrizione può essere effettuata anche in presenza presso la segreteria LUC.