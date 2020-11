Il contest on-line “Super B salva il Natale” è ufficialmente aperto

REGGIO EMILIA – Nel funesto anno in cui Renato Zero festeggia i suoi primi 70 anni, regalando al numerosissimo popolo di sorcini 3 nuovi album, la diffusione del nuovo Coronavirus ha imposto un violento stop all’intero mondo della cultura e degli eventi ma non alla creatività.

Quella creatività che fa parte di tutti noi e ci aiuta ad esprimere il nostro mondo interiore, soprattutto nel caso di spensierati bambini per i quali la pandemia è un concetto difficile da comprendere. Ecco allora che, dopo il grande successo che ha avuto il concorso per l’infanzia intitolato “Super B e il Coronavirus”, ha preso il via il nuovo contest di disegno per bambini e ragazzi “Super B salva il Natale”.

Si tratta di un concorso a partecipazione gratuita che non richiede alcuna presenza fisica, che ha l’obiettivo di raccogliere e selezionare i disegni più belli realizzati da bambini e ragazzi con un’età compresa fra gli zero e i 18 anni. I giovani autori sono chiamati a rappresentare a modo loro come immaginano che Super B, un bambino supereroe dei poteri speciali, riuscirà a sconfiggere il tanto odiato e temuto Coronavirus, nelle sembianze di mostro della fantasia, a salvaguardia del Natale.

Sara Bassi, autrice di SuperBelle, afferma che: “Il bambino esprime nel gioco, nel disegno, nella fantasia, ciò che sente e ciò che sta scoprendo sul mondo. Al momento i bambini sentono parole come “virus” e “pandemia” e non sempre viene spiegato loro il significato di quelle parole. Osservando i loro disegni, l’uso delle tinte negli album da colorare e le interazioni con le bombole possiamo capire come stanno elaborando il fenomeno”.

Il concorso di disegno “Super B salva il Natale”, promosso dalla TLC Telecomunicazioni srl di Formia (in provincia di Latina), ha il solo scopo di aiutare i minori ad affrontare più serenamente gli eventi legati al Covid-19 che negli ultimi mesi hanno interessato e stanno interessando il nostro Paese. La partecipazione, che avviene tramite piattaforma Web dedicata, è del tutto gratuita e in contropartita i migliori riceveranno dei buoni sconto per l’acquisto di giocattoli.

Gli stessi disegni saranno inoltre pubblicati sulle pagine social di TLC Telecomunicazioni ed eventualmente degli altri partners dell’iniziativa. I disegni più significativi saranno mostrati su Lazio TV, all’interno di una rubrica dedicata del Lazio TG e saranno raccolti in un e-book scaricabile dalle migliori librerie online (Amazon, Google Play Libri ecc…) a cura di Passerino Editore ad un prezzo simbolico al solo fine di recuperare parte delle spese. TLC Telecomunicazioni provvederà inoltre a far stampare in cartaceo lo stesso libro in almeno 100 esemplari e lo distribuirà a chi ne facesse richiesta a prezzo di realizzo.

Per partecipare è necessario compilare il Form su sito web dedicato entro il 09/12/2020. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 24/12/2020. Al primo classificato spetteranno 40 euro in buoni sconto ORLANDI GIOCATTOLI, al secondo classificato 30 euro in buoni sconto e al terzo classificato buoni sconto per un valore di 20 euro.