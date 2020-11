Il consiglio comunale torna in streaming, protesta dei Civici

REGGIO EMILIA – Dal prossimo lunedi’ le sedute del Consiglio comunale di Reggio Emilia saranno convocate nuovamente in streaming. Lo ha proposto il presidente Matteo Iori, che in conferenza dei capigruppo ha ottenuto il via libera dei gruppi di maggioranza e del Movimento 5 stelle. Ma non quello di Cinzia Rubertelli (Alleanza civica) che protesta: “Non c’e’ alcun obbligo di legge a sostenere questa modalita’ di lavoro che sarebbe motivata da un gesto di responsabilita’ nei confronti del personale comunale coinvolto nelle attivita’ a supporto del Consiglio”.

L’esponente dell’opposizione pero’ non ci sta: “Abbiamo bocciato la proposta. Oggi tante categorie di lavoratori sono in prima linea, pensiamo al personale sanitario, delle Forze dell’ordine, a quello della scuola. Pensiamo che anche i dipendenti del Comune preposti all’attivita’ di sala del Tricolore e i consiglieri comunali possano continuare a svolgere il proprio compito in presenza con le opportune precauzioni, almeno fino a quando la normativa lo consentira’”. Dal “comodo divano delle nostre case- aggiunge la civica- per noi consiglieri e’ impossibile svolgere pienamente quel compito d’indirizzo e controllo che ci spetta”.

Infatti, “vero e’ che anche durante il lockdown il Consiglio comunale di Reggio ha continuato a lavorare, ma e’ chiaro a tutti che l’attivita’ online e’ molto piu’ limitante. Lo dimostra il fatto che in quel periodo una mozione non fu approvata a causa di problemi di connessione internet di un consigliere”. Insomma, conclude Rubertelli, “le istituzioni devono essere l’esempio di un Paese che reagisce e che, nel rispetto delle regole e delle indicazioni sanitarie, non cede alla paura”.