Il Comune riqualifica gli ingressi di 16 scuole

REGGIO EMILIA – Con un finanziamento di 518.000 euro del ministero dell’Ambiente il Comune di Reggio Emilia rendera’ piu’ sicuri i percorsi di mobilita’ casa-scuola, a beneficio di oltre 3.600 bambini e ragazzi. Nello specifico, nell’ambito del progetto “Re-Clacs”, saranno riqualificati i “fronti” (cioe’ gli spazi pubblici antistanti gli accessi) di 16 scuole della citta’ per renderli piu’ accessibili da pedoni e ciclisti. I lavori riguarderanno la “continuita’” delle piste ciclabili e la segnaletica di percorsi pedonali riservati.

“Vogliamo creare le condizioni per aumentare la sicurezza, reale e percepita, dei percorsi casa-scuola e incentivare il ricorso alla mobilita’ sostenibile, sensibilizzando e fornendo maggiori rassicurazioni alle famiglie perche’ portino i figli a scuola a piedi o in bicicletta”, dice l’assessore alla Mobilita’ sostenibile Carlotta Bonvicini.

“A Reggio Emilia – ricorda – tra gli studenti delle secondarie esiste una crescente sensibilita’ all’uso della bicicletta: l’uso di questo mezzo risulta in crescita, fino al 18%, fra gli studenti delle scuole secondarie. E oltre il 54% degli studenti raggiunge la scuola in modo sostenibile, cioe’ a piedi, in bici o in trasporto collettivo compreso il car pooling”.

E’ “una base di partenza molto importante”, afferma Bonvicini. In tempi di covid, aggiunge l’assessore all’Educazione Raffaella Curioni, “questo progetto ci consentira’ di lavorare in modo puntuale su situazioni di fronti scolastici densamente abitati contribuendo a diminuire i rischi di assembramento agli ingressi ed alle uscite da scuola”.