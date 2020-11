Guastalla, spacca i vetri di quattro auto in sosta

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Gira con una mazza e rompe i vetri delle auto parcheggiate in via Foscolo a Guastalla. E’ successo ieri sera verso le 22. L’autore del gesto, che per ora è ignoto, ha rotto i vetri di una Audi Q7 e ha danneggiato anche altri tre automezzi parcheggiati nei pressi (una ford Chia, una Mercedes classe A e un Fiat Ducato) presentavano analoghi danni. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Guastalla per danneggiamento continuato e aggravato.