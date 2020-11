Guastalla, focolaio alla Cra Bisini-Agorà: 24 anziani contagiati

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Ci sono 34 positivi alla Cra Bisini-Agorà di Guastalla gestita dalla Coopselios: 24 ospiti e 10 operatori. La notizia è stata data ieri su Facebook dal sindaco del paese rivierasco Camilla Verona. Ha scritto il primo cittadino: “Il 27 ottobre alla notizia dei primi tamponi positivi sono stati inviati in struttura il responsabile infermieristico del Distretto sanitario, il coordinatore Ausl delle Cra del Distretto e l’infermiera Case Manager Cra. È inoltre stata istituita zona rossa con i primi 6 pazienti positivi e impostata terapia specifica da parte del medico di struttura in accordo con il geriatra. Sono stati messi in isolamento gli altri pazienti della struttura ognuno nella propria camera”.

Gli operatori Ausl hanno effettuato ulteriore formazione a tappeto su tutto il personale Coopselios (incluse operatrici pulizie) per gestire una situazione non di routine. Sono stati richiesti tamponi per tutti i pazienti e tutti gli operatori e l’attivazione della task force Cra Ausl composta da tecnico della prevenzione e assistenti sanitarie della sanità pubblica dedicate alle Cra. È stata richiesta fornitura di ossigeno, nel caso ci fosse necessità per i pazienti e sono stati forniti i saturimetri.

Continua il sindaco: “Il 28 ottobre c’è stato un sopralluogo della task force Ausl, sono stati rivisti e rivalutati i percorsi e le modalità operative. Il 29 ottobre è stato definito il nuovo piano di lavoro, individuati 4 referenti che coordinano le squadre di lavoro. Il 30 ottobre sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori. Il 31 ottobre tutti gli ospiti risultati positivi sono stati trasferiti nelle zone rosse e sono stati visitati e impostata terapia idonea. In tutto questo periodo è continuata la formazione intensiva agli operatori”.

Oggi pomeriggio è prevista la presenza del geriatra per valutazioni. In settimana saranno eseguiti nuovi tamponi ai pazienti risultati negativi. L’Ausl è presente quotidianamente in struttura per formazione operatori e supporto sanitario. Conclude il sindaco: “C’è la massima collaborazione tra Coopselios, che gestisce la struttura, e Ausl nell’affrontare le conseguenze di questo focolaio in Cra. Sono stata quotidianamente informata della situazione, anche più di una volta al giorno. Tutti stanno lavorando per lo stesso fine: salvaguardare la salute degli ospiti e degli operatori. Le persone affette da covid al momento sono asintomatiche o con sintomi molto contenuti. Si auspica che tutto si possa risolvere nel miglior modo possibile”.