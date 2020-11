Guastalla, distrugge l’auto della ex moglie: arrestato

GUASTALLA (Reggio Emilia) – È stato necessario un intervento in forze dei carabinieri per placare gli animi di un guastallese che proprio non riesce ad accettare la separazione dalla consorte. I fatti si sono verificati ieri sera a Guastalla. In seguito alla burrascosa separazione dalla moglie, ieri pomeriggio, è stata notificata all’uomo la misura dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna.

Questo ha generato nel guastallese una tale ira che, in serata, ha iniziato a danneggiare l’auto della moglie. Avvisati dalla donna che, inerme, stava assistendo dalla finestra di casa alla distruzione della sua Fiat Punto, i militari di Guastalla sono interventi con una pattuglia del locale Nucleo Radiomobile e con una della vicina stazione di Brescello, riuscendo a fermare il 47enne, ancora intento a colpire furiosamente l’auto.

Una volta riusciti a riportarlo alla calma, i carabinieri lo hanno accompagnato in caserma dove è stata ricostruita l’intera vicenda. Ultimati gli accertamenti il 47enne è stato arrestato in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e delle violazioni relative alle imposizioni che gli erano state notificate poco prima.